$14 тисяч за інвалідність і звільнення з армії: підозру отримала офіцерка Генштабу

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Офіцерці Генерального штабу ЗСУ повідомили про підозру в одержанні 14 тисяч доларів неправомірної вигод

Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, спочатку жінка за $7-10 тисяч обіцяла посприяти переведенню військовослужбовця з бойової до тилової частини.

Коли реалізувати цей варіант виявилося складно, вона запропонувала інший спосіб – за $14 тисяч посприяти встановленню військовому III групи інвалідності з подальшим звільненням із військової служби.

За ці кошти офіцерка, мала вплинути на посадових осіб військового госпіталю, щоб ті ухвалили відповідне рішення.

6 серпня під час зустрічі в Києві вона отримала обумовлені $14 тисяч, після чого її затримали правоохоронці.

Офіцерці інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення уповноваженою на виконання функцій держави особою, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.