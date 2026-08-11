"Це вже не просто тиск": Лубінець заявив про переслідування свого представника через викриття порушень у ТЦК

Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про можливе переслідування свого представника в Закарпатській області Андрія Крючкова, який раніше повідомив про численні порушення з боку працівників ТЦК та СП.

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами Лубінця, замість належної реакції на виявлені порушення під тиском опинився сам представник омбудсмана.

"Мій представник в Закарпатській області Андрій Крючков викрив численні порушення з боку працівників ТЦК та СП. Але схоже, ці факти виявилися для когось надто незручними", – заявив Лубінець.

Він повідомив, що отримав інформацію про намір керівника ОТЦК та СП нібито сфабрикувати проти Крючкова кримінальне провадження – за начебто перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Лубінець вважає, що такі дії можуть свідчити про втручання в роботу омбудсмана та його представника. Він наголосив, що відповідальність за втручання в діяльність Уповноваженого передбачена статтею 344 Кримінального кодексу України.

Омбудсман також заявив, що розуміє необхідність мобілізації, однак вона, за його словами, "не дає нікому права переступати через закон і людську гідність".

За словами Лубінця, лише протягом останнього тижня до його офісу надійшло кілька звернень щодо мобілізації тяжкохворих людей та людей з інвалідністю, а також повідомлення про смерть мобілізованого у ТЦК.

"Мобілізувати тяжкохворого – це не посилити армію. Визнати придатною людину, яку потім відмовляються приймати військові медики, – це не посилити армію", – заявив омбудсман.

Він запевнив, що Офіс уповноваженого не припинить реагувати на подібні випадки.

"Сильна армія не будується на морально зламаних людях, страху й мовчанні. Вона будується на довірі, законі та відповідальності", – підсумував Лубінець.

Як відомо, в ТЦК на Закарпатті та Львівщині викрили схему "паперової мобілізації", в межах якої посадовці могли фіктивно "призвати" щонайменше 276 людей для звітності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителька Закарпаття звернулася до представника омбудсмена та повідомила, що її батько помер після побиття співробітниками ТЦК. Омбудсмен у відповідь скерував запит генпрокурору, щоб встановити всі обставини справи.

У ТЦК запевнили, що смерть мобілізованого чоловіка у Закарпатській області не пов'язана з нібито побиттям у територіальному центрі комплектування, а сталася через хворобу.