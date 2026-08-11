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Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
11 серпня 2026, 14:34

Репресії проти протестів не врятують від важкої зими: куди влада штовхає країну

11 серпня 2026, 14:34
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Кажуть, почалися репресії проти "картонок". Дехто переймається, що буде з протестами і з протестувальниками. А я хвилююся за владу
Кажуть, почалися репресії проти "картонок". Дехто переймається, що буде з протестами і з протестувальниками. А я хвилююся за владу
Фото: Facebook
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Забагато помилок, відвертих порушень законів і зухвалого нехтування Конституцією. Замало фахівців, цінуються тільки особиста лояльність і "династичні" звʼязки. Великі західні гроші породили небачену корупцію. Правоохоронна система перетворилася на репресивну машину. Мобілізація стала способом покарання незгодних і примусом до лояльності.

Влада може вперто не помічати "картонки", може за російським або білоруським сценаріями придушити протести, але від цього ситуація на фронті не стане кращою, люди не перестануть страждати від повітряних атак, бізнес не відновиться, полиці магазинів не наповняться, генерації не стане більше, а попереду важка зима, яку вже не вдасться списати, як минулого року, тільки на ворога.

В вас був час підготуватися, ви багато обіцяли – балістику, антибалістику, тисячі фламінго, ліцензію на Петріоти, малу ППО, "сорок днів примушення до миру", підтримку населення, справедливу мобілізацію, розподілену генерацію, скорий кінець війни, і, навіть, вибори.

В підсумку не змогли, не захотіли хоча б повернути Федорова, щоб заспокоїти людей, і дати собі ще один шанс.

Репресії тільки піднімуть градус внутрішнього протистояння, бо кожен з нас – президент, і якщо один президент не помічає інших, це може мати катастрофічні наслідки для держави.

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