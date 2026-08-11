На Рівненщині пролунали вибухи: на підприємстві спалахнула пожежа

Фото: ДСНС Рівненщини

У Рівному та околицях пролунали вибухи. Після цього на території одного з підприємств у Дубенському районі виникла пожежа

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Наразі на місці працюють підрозділи рятувальники та інші екстрені служби.

Причини займання, площа пожежі та інформація про можливих постраждалих наразі уточнюються.

Ситуація перебуває під контролем ДСНС. Детальнішу інформацію обіцяють повідомити після завершення першочергових заходів.

Нагадаємо, 10 серпня на Київщині загорілось підприємство. Пожежа охопила площу 1 600 квадратних метрів. На жаль, під час гасіння полум'я знайшли тіло загиблої людини.