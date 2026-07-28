Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: ключові теми переговорів
Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО "Patriot"
Про це Зеленський написав у Телеграмі, передає RegioNews.
"Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України. Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти", - написав Зеленський.
Також сторони обговорили активізацію дипломатичного процесу.
"Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що усіх 100 сенаторів США запросили на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на тлі розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.