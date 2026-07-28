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28 липня 2026, 21:05

Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: ключові теми переговорів

28 липня 2026, 21:05
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Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем ППО "Patriot"

Про це Зеленський написав у Телеграмі, передає RegioNews.

"Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України. Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти", - написав Зеленський.

Також сторони обговорили активізацію дипломатичного процесу.

"Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що усіх 100 сенаторів США запросили на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на тлі розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.

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