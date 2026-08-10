Фото: поліція

ДТП сталася вночі 9 серпня на трасі сполученням Одеса – Миколаїв в Одеському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажного фургона, рухаючись у напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у два мікроавтобуси, що їхали назустріч.

Внаслідок зіткнення загинули 56-річний водій фургона та двоє пасажирів одного з мікроавтобусів – 34-річний чоловік і 73-річна жінка. Ще семеро пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, 8 серпня близько 4:30 у Львові автомобіль BMW врізався в будівлю. Водій загинув на місці, пасажира госпіталізували з тяжкою травмою.