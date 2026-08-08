ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США щомісяця надаватимуть Україні ракети для систем Patriot. Однак їх однаково буде замало

Про це він повідомив на брифінгу з президентом Сербії Александром Вучичем, передає RegioNews.

"США щомісяця постачатимуть Україні ракети-перехоплювачі для Patriot. У нас є домовленість", – сказав Зеленський.

Про яку кількість ракет йдеться – президент не уточнив. Водночас він зазначив, що їх буде недостатньо.

Також Зеленський нагадав, що у 2026 році, порівняно з 2025-м, Україна отримувала більше таких антибалістичних ракет.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про ракети для комплексів Patriot для України, заявив, що його попередник Джо Байден надав президенту України Володимиру Зеленському "дуже багато зброї на 300 мільярдів доларів".

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