У Полтаві з Ворскли дістали тіло 58-річного чоловіка

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

У неділю, 9 серпня, у Полтаві сталася трагічна подія на воді. У мікрорайоні Климівка з річки Ворскла водолази дістали тіло 58-річного чоловіка

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Як повідомили у водолазній службі, тіло виявили під час підводних пошукових робіт на відстані близько 15 метрів від берега. Загиблий перебував на дні річки на глибині близько 4 метрів.

Водолази підняли тіло на поверхню та передали його працівникам поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, вдень 5 серпня на березі річки Удай у селі Скибинці Лубенського району Полтавщинми виявили жінку без ознак життя. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилася 45-річна місцева мешканка.