Трамп про Patriot для України: "Нам і самим потрібні ракети"

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник Джо Байден надав Україні значний обсяг військової допомоги

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, передає RegioNews.

Серед інших прозвучало й питання про ракети великої дальності для України, зокрема для комплексів Patriot.

"Зеленський каже, що його країна відчайдушно потребує ракет великої дальності або ракет до батарей Patriot", – прозвучало у запитанні журналіста.

У відповідь Трамп заявив: "Нам і самим потрібні ракети. Байден дав йому так багато, Байден дав йому боєприпасів на суму 300 мільярдів доларів".

Як відомо, раніше Україна неодноразово зверталася до партнерів із проханням посилити протиповітряну оборону, зокрема надати додаткові ракети для систем Patriot на тлі російських ракетних атак.

Нагадаємо, 28 липня в Овальному кабінеті відбулася зустріч Зеленського з Трампом – український президент назвав переговори "хорошою зустріччю" й обговорив із американським колегою ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot.

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