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05 серпня 2026, 18:37

Дезертир-зрадник отримав 15 років тюрми: готував вибух у Запоріжжі за завданням спецслужб РФ

05 серпня 2026, 18:37
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Вознесенівський районний суд Запоріжжя визнав винним військовослужбовця у державній зраді та дезертирстві й призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокрора, передає RegioNews.

Вирок ухвалено за публічного обвинувачення прокурорів Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, у жовтні 2024 року військовий самовільно залишив місце служби на Донеччині та понад сім місяців переховувався.

Прокурори довели, що після цього чоловік через Telegram добровільно вийшов на зв’язок із представником спецслужб РФ та погодився за грошову винагороду виконувати завдання на шкоду Україні.

За вказівками російського куратора засуджений прибув до Запоріжжя, де орендував квартиру. Згодом він отримав координати схрону та забрав предмет, який вважав бойовою тротиловою шашкою.

Крім того, слідство встановило, що чоловік виготовив особливо небезпечну вибухову речовину, плануючи використати її для створення саморобного вибухового пристрою.

Правоохоронці зазначили, що предмет, який він забрав зі схрону, насправді був імітаційним засобом, підготовленим у межах проведення контролю за вчиненням злочину.

Попри те, що обвинувачений не визнав своєї вини, суд дійшов висновку про її повне доведення на підставі:

  • зібраних доказів;
  • результатів слідчих дій;
  • висновків експертиз.

Суд визнав його винним за:

  • ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада;
  • ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирство;
  • ч. 2 ст. 15 КК України — замах на злочин;
  • ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами;
  • ч. 1 ст. 263-1 КК України — незаконне виготовлення вибухових речовин.

Вирок набере законної сили після завершення строків на апеляційне оскарження або після розгляду апеляції, якщо її буде подано.

Нагадаємо, що Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та посилив покарання агенту російської спецслужби, який понад десять років діяв в інтересах держави-агресора.

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