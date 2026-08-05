Масований удар по Дніпропетровщині: ворог здійснив майже 50 атак, є поранений

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові майже 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, пошкоджені підприємство, освітній заклад, будинки, одна людина зазнала поранень

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Ворог застосував безпілотники, артилерію і авіабомбу.

У Нікопольському районі росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Томаківській та Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені підприємство, магазин, інфраструктура, гімназія, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автомобілі.

У Синельниківському районі потерпала Васильківська громада. Пошкоджені приватні будинки. Одна людина дістала поранень.

У Криворізькому районі під ударом були Вакулівська і Зеленодольська громади. Зайнялися пожежі.

Займання сталося й у Новопокровській громаді, що у Дніпровському районі.

У Кам’янському районі росіяни цілили по Верхівцівській громаді.

Очільник ОДА додав, що у Нікопольському районі понад 55 тисяч абонентів залишилися без електропостачання через ворожу атаку.

Енергетики вже працюють. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей.

Нагадаємо, що на Херсонщині впродовж 5 серпня внаслідок російських обстрілів постраждали 17 цивільних. Російська армія атакувала область за допомогою дронів різного типу, усі постраждалі - мешканці обласного центру.