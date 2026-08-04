Прикордонники рознесли на шмаття російську артилерію та танк

Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу прикордонного підрозділу "Фенікс". Військові завдавали удари по техніці окупантів. За останній час вони успішно вдарили по артилерії, танку, ворожій "броні" окупантів.

"Окрім того, знищується логістика противника: палають мотоцикли та квадроцикли. Ворожа піхота "висипається" у посадки й лишається навіки у кущах", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.