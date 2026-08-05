Масований удар дронами по Херсону: внаслідок ворожих атак постраждали 17 людей

Фото: ДСНС

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

"За даними слідства, впродовж 5 серпня 2026 року російська армія атакувала Херсонщину за допомогою дронів різного типу. Станом на 17.30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії 17 людей отримали поранення”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всі постраждалі - жителі Херсона, які дістали травми внаслідок російських атак за допомогою БПЛА. Переважна більшість потрапила під удари, пересуваючись автомобілями або велосипедом. Всі інші - перебували на вулиці, або ж у будинках. Серед поранених - медична сестра однієї з лікарень міста.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, гаражі, службовий, вантажний, маршрутний та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що на Херсонщині впродовж 4 серпня внаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро поранені, зокрема три медпрацівниці.