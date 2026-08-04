Прокуратура викрила російських бойовиків, які катували та ґвалтували українську волонтерку
Трьом учасникам НЗФ «Бєзлєра» повідомили про підозри. Йдеться про російське незаконне збройне формування
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, російські бойовики затримали в одному з населених пунктів Луганської області волонтерку та ще трьох цивільних осіб. Всі вони були волонтерами, які допомагали місцевим жителям. Зокрема, з продуктами.
Росіяни схопили волонтерів та доправили до захоплених незаконним збройним формуванням адміністративних будівель у Горлівці. Там троє бойовиків катували їх. Зокрема, плоскогубцями травмували та зламали три пальці на нозі, металевим молотком завдали щонайменше 20 ударів по стегнах і колінах, а шуруповертом із металевим свердлом спричинили не менше 12 поранень у різних частинах тіла.
Також бойовики погрожували позбавити жінку зору та садовими ножицями завдали тяжкої травми пальця руки.
"Після цього волонтерку понад три місяці незаконно утримували проти її волі в різних приміщеннях на території Горлівки", - розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, в Харкові судили російського військового за порушення законів і звичаїв війни. Відомо, що він катував місцевих працівників поліції. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.