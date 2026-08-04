Прокуратура викрила російських бойовиків, які катували та ґвалтували українську волонтерку

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, російські бойовики затримали в одному з населених пунктів Луганської області волонтерку та ще трьох цивільних осіб. Всі вони були волонтерами, які допомагали місцевим жителям. Зокрема, з продуктами.

Росіяни схопили волонтерів та доправили до захоплених незаконним збройним формуванням адміністративних будівель у Горлівці. Там троє бойовиків катували їх. Зокрема, плоскогубцями травмували та зламали три пальці на нозі, металевим молотком завдали щонайменше 20 ударів по стегнах і колінах, а шуруповертом із металевим свердлом спричинили не менше 12 поранень у різних частинах тіла.

Також бойовики погрожували позбавити жінку зору та садовими ножицями завдали тяжкої травми пальця руки.

"Після цього волонтерку понад три місяці незаконно утримували проти її волі в різних приміщеннях на території Горлівки", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, в Харкові судили російського військового за порушення законів і звичаїв війни. Відомо, що він катував місцевих працівників поліції. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.