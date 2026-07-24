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Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, саме це обладнання російські війська використовують, зокрема, під час масованих атак по українських містах і громадах.

"Наші Сили оборони України сьогодні уразили одне з важливих воєнних підприємств у російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта", – йдеться у повідомленні.

Також президент повідомив про ураження нафтового об'єкта на території РФ на відстані близько 1350 кілометрів від України. За його словами, були й інші удари по об'єктах ворога.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує операції проти російської логістики, яка забезпечує армію РФ компонентами для безпілотників, навігаційним обладнанням та військовим спорядженням.

Президент подякував підрозділам ЗСУ, розвідки та СБУ, які залучені до проведення цих операцій.

Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених цілей російських військ. Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні.