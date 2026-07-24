10:56  24 липня
На Хмельниччині засудили жінку, яка довела 15-річну доньку до сепсису
11:37  24 липня
Ворог вдарив по Одесі: пошкоджений магазин, є постраждалий
08:17  24 липня
У Полтаві 11-річна дитина випала з шостого поверху
UA | RU
UA | RU
24 липня 2026, 11:20

Зеленський підтвердив ураження оборонного заводу у російському Кірові

24 липня 2026, 11:20
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, саме це обладнання російські війська використовують, зокрема, під час масованих атак по українських містах і громадах.

"Наші Сили оборони України сьогодні уразили одне з важливих воєнних підприємств у російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта", – йдеться у повідомленні.

Також президент повідомив про ураження нафтового об'єкта на території РФ на відстані близько 1350 кілометрів від України. За його словами, були й інші удари по об'єктах ворога.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує операції проти російської логістики, яка забезпечує армію РФ компонентами для безпілотників, навігаційним обладнанням та військовим спорядженням.

Президент подякував підрозділам ЗСУ, розвідки та СБУ, які залучені до проведення цих операцій.

Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених цілей російських військ. Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Завод удари по РФ Кіров
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росіяни скинули дві авіабомби на Слов'янськ: загинули 5 людей, 9 – поранені
24 липня 2026, 13:14
На Кіровоградщині п’яна водійка збила жінку біля будинку та врізалася в паркан
24 липня 2026, 12:52
На блокпосту в Чернігові жінка намагалася передати військовим вибухівку, замасковану під бургер із McDonald's
24 липня 2026, 12:35
Росіяни атакували Київ балістикою: що відомо
24 липня 2026, 12:18
Антивоєнного бунту не буде: російський режим просто розвалиться зсередини
24 липня 2026, 11:58
Ворог вдарив по Одесі: пошкоджений магазин, є постраждалий
24 липня 2026, 11:37
На Хмельниччині засудили жінку, яка довела 15-річну доньку до сепсису
24 липня 2026, 10:56
На Буковині внаслідок зіткнення з трактором загинув 16-річний мотоцикліст
24 липня 2026, 10:33
У Києві чоловік напав із ножем на двох людей у парку: його судитимуть
24 липня 2026, 10:17
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »