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05 серпня 2026, 17:58

Посадовцю Державного центру зайнятості оголосили підозру через розтрату 16,5 млн грн

05 серпня 2026, 17:58
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Києві посадовцю Державного центру зайнятості повідомили про підозру у службовій недбалості через закупівлю серверного обладнання для інформаційно-комунікаційної системи Державної служби зайнятості з переплатою у 16,5 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Підозру оголосили виконувачу обов’язків директора одного з департаментів Державного центру зайнятості, який ініціював проведення закупівлі.

За даними слідства, у 2023 році Державний центр зайнятості оголосив тендер на закупівлю серверного обладнання. Правоохоронці встановили, що очікувана вартість закупівлі була значно завищена.

Слідство вважає, що цінові пропозиції для формування вартості надали не виробники або офіційні представники виробників обладнання, а підприємства-посередники, які самі закуповують таку техніку та пропонують її за значно вищими цінами.

За результатами тендеру з приватним підприємством уклали договір, унаслідок чого, за версією слідства, за серверне обладнання переплатили 16,5 млн грн.

У прокуратурі зазначили, що посадовець відповідав за підготовку документів для закупівлі та мав забезпечити належний моніторинг ринкових цін. Його дії кваліфікували за статтею про службову недбалість.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини закупівлі та можливих інших причетних осіб.

Нагадаємо, що колишньому заступнику керівника Державної установи "Київський слідчий ізолятор" повідомлено про підозру в умисному декларування недостовірної інформації, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

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