Гречка в Україні дорожчає: які ціни в супермаркетах
В Україні суттєво змінились ціни на гречку. Популярно каша значно подорожчала
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на зараз в Україні середня вартість гречки становить понад 70 гривень. При цьому минулого року показник був 45 гривень. Це означає, що популярна крупа подорожчала приблизно на 60%.
Зазначається, що у супермаркетах Novus кілограм коштує 65,99 гривні. Майже така сама ціна у Metro – 67,31 гривні, тоді як в Auchan за кілограм просять 69,90 гривні.
За словами експертів, до нового врожаю падіння цін чекати не варто.
Нагадаємо, що також в Україні дешевшають овочі з так званого "борщового набору". Стало відомо, яка зараз вартість такого "кошика".
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