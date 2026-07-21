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21 липня 2026, 12:47

У Києві військовий у СЗЧ напав з ножем на працівників АЗС

21 липня 2026, 12:47
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Фото: поліція
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Подія сталася в Деснянському районі столиці на Броварському проспекті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік увірвався до приміщення автозаправної станції та, погрожуючи ножем двом касирам, відібрав у них мобільні телефони. Працівники АЗС встигли втекти й сховатися в підсобному приміщенні, після чого викликали правоохоронців.

На місце події прибули бійці полку поліції особливого призначення, які знешкодили та затримали нападника.

Зловмисником виявився 28-річний уродженець Волинської області – військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

Затриманому оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка влаштувала стрілянину у дворі та поранила чоловіка за зауваження. Їй загрожує до семи років увʼязнення.

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