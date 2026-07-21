На Дніпропетровщині росіяни обстріляли рятувальників: троє поранених
У вівторок, 21 липня, у Нікопольському районі внаслідок удару ворога постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Окупанти завдали удару по рятувальниках, коли ті ліквідовували пожежу в житловому будинку.
На місце оперативно прибули фахівці ДСНС, надали трьом пораненим домедичну допомогу та транспортували їх до лікарні.
Нагадаємо, вночі 21 липня російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. Пошкоджена інфраструктура, загинули дві людини.
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