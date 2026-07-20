Гречка в Украине дорожает: какие цены в супермаркетах

Фото из открытых источников

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На сегодняшний день в Украине средняя стоимость гречки составляет более 70 гривен. При этом в прошлом году показатель был 45 гривен. Это значит, что популярная крупа подорожала примерно на 60%.

В супермаркетах Novus килограмм стоит 65,99 гривны. Почти такая же цена у Metro – 67,31 гривны, в то время как у Auchan за килограмм просят 69,90 гривны.

По словам экспертов, нового урожая падения цен ждать не стоит.

Напомним, что также в Украине дешевеют овощи так называемого "борщового набора". Стало известно, какая сейчас стоимость такой "корзины".