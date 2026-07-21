Прикордонники показали, як знищили на Півдні спостережні пункти та укриття окупантів
Бійці Могилів-Подільського прикордонного загону завдали точних ударів по позиціях російських загарбників на Півдні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Оператори безпілотників у результаті ефективної бойової роботи знищили вороже антенне обладнання, укриття та спостережні пункти ворога.
Крім того, окупанти зазнали втрат серед особового складу – їхня точна кількість уточнюється.
Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених цілей російських військ. Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні.
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