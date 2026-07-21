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21 липня 2026, 11:32

Прикордонники показали, як знищили на Півдні спостережні пункти та укриття окупантів

21 липня 2026, 11:32
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Фото: ДПСУ
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Бійці Могилів-Подільського прикордонного загону завдали точних ударів по позиціях російських загарбників на Півдні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Оператори безпілотників у результаті ефективної бойової роботи знищили вороже антенне обладнання, укриття та спостережні пункти ворога.

Крім того, окупанти зазнали втрат серед особового складу – їхня точна кількість уточнюється.

Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених цілей російських військ. Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні.

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