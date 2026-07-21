На Рівненщині у водоймах загинули дворічний хлопчик та 73-річна жінка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Рівненщині за минулу добу сталися дві смертельні трагедії на водоймах. Жертвами стали дворічний хлопчик та 73-річна жінка

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що в селі Тинне маленький хлопчик, який перебував у гостях у дідуся, зник під час гри на подвір’ї. Після тривалих пошуків дитину знайшли у ставку неподалік будинку.

Медики намагалися врятувати хлопчика, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Того ж вечора у Здолбунові в місцевому ставку виявили тіло жінки 1953 року народження. Обставини її загибелі встановлюють правоохоронці.

Рятувальники вкотре закликають громадян бути максимально обережними поблизу водойм та не залишати дітей без нагляду навіть на кілька хвилин, адже вода не пробачає необережності.

Нагадаємо, на Одещині у ставку потонув чотирирічний хлопчик. Родина приїхала з Одеси в гості до родичів. Поки батьки вдома займалися господарськими справами, дідусь із трьома онуками поїхав на ставок. Відволікшись на старших онуків, він випустив із поля зору чотирирічного хлопчика.