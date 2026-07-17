В Україні вже влітку подорожчає "молочка": до яких цін готуватись

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Після удару по складах в Одеській області частина сиру та йогуртів тимчасово зникла з магазинів окремих регіонів. Тепер, враховуючи цей збій та інші фактори, аналітики прогнозують подорожчання молочних продуктів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За оцінкою Асоціації виробників молока, до кінця літа, а також восени та взимку молочна продукція подорожчає на 5–10%. Очікується, що ціна не буде зростати різко, процес подорожчання розтягнуть на кілька місяців.

Причиною називають собівартість. Зокрема, подорожчання енергоносіїв, зростання цін на пакувальні матеріали та коливання курсу євро й долара, до яких прив'язана вартість упаковки. Винятком стане вершкове масло: за прогнозами аналітиків, в цьому випадку сильних подорожчань не очікується.

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