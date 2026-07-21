Фото: прокуратура

Суд ухвалив застосувати примусові заходи медичного характеру стосовно 32-річного львів’янина, який торік улітку напав на дітей у Сихівському районі міста. Згідно з рішенням, його госпіталізують до психіатричного закладу з посиленим наглядом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Подія сталася в липні минулого року на Сихові: двоє підлітків побачили на залізничній колії закривавленого чоловіка. Коли діти підійшли ближче, той попросив їх викликати поліцію, бо його нібито покусала собака.

Коли хлопець запропонував покликати на допомогу дорослих, чоловік накинувся на нього й приставив до його шиї розкриті канцелярські ножиці. При цьому зловмисник постійно лаявся та наполягав, аби діти викликали поліцію.

Намагаючись врятувати брата, його двоюрідна сестра відштовхнула нападника та спробувала втекти. Однак чоловік наздогнав дівчину й повалив на землю. Попри її опір та спроби звільнитися, нападник продовжував тиснути розкритими ножицями їй у шию, а згодом ударив ними в область спини.

У цей час хлопчик устиг зателефонувати батькові й повідомити про напад.

Оскільки батьки підлітків перебували неподалік, вони швидко прибігли на місце, відтягнули нападника від дівчини та утримували його до прибуття поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника, травмованих дітей доправили до лікарні.

Внаслідок нападу 12-річний хлопець отримав садна на грудях, а його 13-річна сестра – відкриту рану шиї, а також садна й синці на обличчі та тілі. Після надання меддопомоги обох дітей того ж вечора відпустили додому.

Зловмисником виявився місцевий житель, який із 2016 року страждає на тяжкий психічний розлад, що підтвердила судово-психіатрична експертиза. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 296 КК України (особливо цинічне хуліганство із застосуванням зброї чи спеціально пристосованого предмета).

До набрання рішенням суду законної сили чоловік перебуватиме в психіатричному закладі.

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