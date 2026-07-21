Росіяни вдарили авіабомбами по Запоріжжю: у місті руйнування та пожежі
У вівторок, 21 лютого, близько 11:15 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Наразі відомо, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранень.
У місті виникли пожежі, зазнали пошкоджень житлові будинки, нежитлові приміщення й автомобілі.
Триває рятувальна операція.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 1028 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще 16 отримали поранення.
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
У Києві військовий у СЗЧ напав з ножем на працівників АЗС
21 липня 2026, 12:47ДТП з трьома загиблими дітьми: на Львівщині затримали водія
21 липня 2026, 12:30СБУ зірвала подвійний теракт в Івано-Франківську: агент РФ готував два вибухи
21 липня 2026, 12:24У Львові чоловіка, який із ножицями напав на двох дітей, відправили на примусове лікування
21 липня 2026, 12:18На Рівненщині у водоймах загинули дворічний хлопчик та 73-річна жінка
21 липня 2026, 12:12Не лише заради улову: на Волині провели риболовний турнір для Захисників і Захисниць
21 липня 2026, 11:56Прикордонники показали, як знищили на Півдні спостережні пункти та укриття окупантів
21 липня 2026, 11:32На Дніпропетровщині росіяни обстріляли рятувальників: троє поранених
21 липня 2026, 11:19Дев'ятий знищений ТЦ мережі: наслідки атаки російських дронів на "Епіцентр" у Сумах
21 липня 2026, 10:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі блоги »