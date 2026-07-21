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У неділю, 19 липня, до поліції надійшло повідомлення про травмування підлітка в селі Великий Щимель Корюківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Підліток знайшов невідомий боєприпас та приніс його додому. У руках 16-річного хлопця здетонував запал для підриву гранати, внаслідок чого він отримав тяжкі травми.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські з'ясовують усі обставини та походження боєприпаса.

Нагадаємо, 13 липня на Рівненщині чоловік підірвав себе гранатою у будинку. Загиблого виявила його матір.