В Україні обвалились ціни на "борщовий набір": які ціни на популярні овочі

Фото з відкритих джерел

В Україні дешевшають овочі з так званого "борщового набору". Стало відомо, яка зараз вартість такого "кошика"

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні дешевшає "борщовий набір". Винятком стала лише білокачанна капуста, яка зберегла ціну - в середньому 20–25 гривень за кілограм.

Найбільше подешевшала морква нового врожаю: якщо минулого тижня овоч продавали по 43–47 гривень за кілограм, то зараз ціни знизилися до 28–30 гривень. Морква минулорічного врожаю подорожчала до 40 гривень за кілограм. Ціни на молоду картоплю стабілізувались: на рівні 12-16 гривень за кілограм.

Буряк подешевшав з 17–20 до 14–18 гривень за кілограм. Огірки подорожчали з 15–30 до 25–40 гривень за кілограм. Томати подешевшали з 55–75 до 30–60 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.