На Буковині чоловік вбив сусідку та вховав тіло в сараї

Фото: Національна поліція

У Чернівецькій області будуть судити чоловіка за вбивство односельчанки. Йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Злочин стався наприкінці лютого цього року в селі Нелипівці Дністровського району. Там знайшли тіло жінки з численними тілесними ушкодженнями.

Як з'ясували правоохоронці, 64-річна жінка та її 52-річний односелець влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, чоловік завдав жінці множинних ударів руками та ногами в область голови і тулуба. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Чоловік, щоб приховати злочин, переніс її тіло до сараю та втік. Тепер його затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка влаштувала стрілянину у дворі та поранила чоловіка за зауваження. Їй загрожує до семи років увʼязнення.