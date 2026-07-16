В Україні обвалились ціни на яйця: які цінники в супермаркетах
В Україні відчутно впали ціни на курячі яйця. Стало відомо, які ціни в українських супермаркетах
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
У липні середня ціна фасованих курячих яєць впала до 60 гривень за десяток. Це майже на 7 гривень дешевше, аніж у червні. Причиною називають сезонне збільшення пропозиції.
Середні ціни на яйця в популярних мережах супермаркетах такі:
Novus
- "Ясенсвіт" (10 штук) – 53,99 гривні;
- "Квочка" (10 штук) – 58,99 гривні.
Auchan
- "Квочка" (10 штук) – 59,60 гривні;
- "Ясенсвіт" (10 штук) – 60,00 гривень.
Megamarket
- "Ясенсвіт" (10 штук) – 64,50 гривні.
Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.
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