На Харківщині військові "рознесли" російські "ждуни"

Фото: ДПСУ

На Харківщині працюють бійці розвідувальні групи прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону. Вони щодня знищують цілі росіян

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як розповіли військові, під час чергової бойової роботи їм вдалось вдарити по двох укриттях ворога, польовому складу та двох безпілотних літальних апаратах противника типу "ждун".

"Прикордонники у складі Сил оборони України щодня працюють над тим, щоб ворог втрачав техніку, ресурси та можливість діяти", - кажуть захисники.

Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони на Харківщині нищать російські дрони та транспорт.