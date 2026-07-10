"Бізнес" на 2 мільйони на місяць: на Сумщині ліквідували масштабне наркоугруповання

Фото: Нацполіція

Поліція спільно зі Службою безпеки України викрила та ліквідувала міжрегіональне організоване наркоугруповання, яке збувало психотропні речовини та наркотики через Telegram-канали, "закладки" і поштові відправлення по всій Україні

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 25-річний уродженець Сум, фактично перебуваючи у Львові, створив два Telegram-канали, через які координував незаконний збут психотропної речовини PVP, амфетаміну та канабісу.

Для реалізації наркотиків використовували схему безконтактного збуту шляхом "закладок", а також пересилали їх через поштові логістичні компанії до різних областей України. Для конспірації учасники використовували окремі акаунти в месенджері та вигадані анкетні дані.

Слідством встановлено, що організатор залучив до протиправної діяльності свою співмешканку та спільників, віком від 19 до 37 років, чітко розподіливши між ними ролі. Одні відповідали за роботу регіонального складу в Сумах, де отримували та фасували великі партії психотропних речовин і наркотичних засобів, інші займалися їх розповсюдженням.

За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив близько двох мільйонів гривень.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили масштабну наркомережу, яка займалася виготовленням та збутом наркотичних засобів і особливо небезпечних психотропних речовин по всій Україні.