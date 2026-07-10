У Львові в дитячій лікарні "зникли" понад півмільйона

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У Львові будуть судити бухгалтерку дитячої лікарні. Йдеться про понад 600 тисяч переплати за рентгенобладнання

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У 2019 році під час закупівлі рентгенологічного обладнання бухгалтерка не врахувала передбачену договорами зміну курсу іноземної валюти. В результаті обладнання оплатили за завищеною ціною. Державі завдано збитків на понад 665 тисяч гривень.

"Жінці інкриміновано службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним та громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України)", - кажуть у прокуратурі.

Нагадаємо, що Голованівська окружна прокуратура викрила схему розкрадання бюджетних коштів на закупівлі палива для закладів освіти. Директор київського підприємства поставив до шкіл вугілля, яке за своїми характеристиками не відповідає державним стандартам.