Знала про ґвалтування та мовчала: на Херсонщині судитимуть посадовицю, яка прикривала злочинця
На Херсонщині судитимуть начальницю районної служби у справах дітей, яку обвинувачують у службовій недбалості через багаторічне ігнорування фактів сексуального насильства над вихованками дитячого будинку сімейного типу
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
Ювенальні прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальниці служби у справах дітей одного з районів області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Слідством встановлено, що один з обов’язків посадовиці – контроль за умовами проживання, безпекою дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу. Втім, жінка роками не реагувала на ситуацію в одній з таких родин, де батька-вихователя підозрювали у вчиненні тяжких злочинів відносно підопічних.
Чоловік, який наразі перебуває під вартою, обвинувачується у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей - він упродовж кількох років вчиняв сексуальне насильство над малолітньою підопічною, а також розпусні дії щодо інших неповнолітніх вихованок, зберігав дитячу порнографію.
"Обвинувачена мала організувати оцінку загроз життю та здоров’ю вихованців, ініціювати проведення засідання Комісії з питань захисту прав дитини, вилучити дітей та припинити існування дитячого будинку. Але не зробила жодних дій, щоб убезпечити дітей", - йдеться у повідомленні.
У 2022 році родина евакуювалася з Херсонщини – обвинувачена, яка мала забезпечити взаємодію з колегами іншого регіону та повідомити їх про кримінальне провадження щодо батька-вихователя, не зробила й цього.
Дітей було вилучено з небезпечного середовища та передано під нагляд фахівців.
Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.