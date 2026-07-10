Знала про ґвалтування та мовчала: на Херсонщині судитимуть посадовицю, яка прикривала злочинця

Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині судитимуть начальницю районної служби у справах дітей, яку обвинувачують у службовій недбалості через багаторічне ігнорування фактів сексуального насильства над вихованками дитячого будинку сімейного типу

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Ювенальні прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальниці служби у справах дітей одного з районів області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що один з обов’язків посадовиці – контроль за умовами проживання, безпекою дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу. Втім, жінка роками не реагувала на ситуацію в одній з таких родин, де батька-вихователя підозрювали у вчиненні тяжких злочинів відносно підопічних.

Чоловік, який наразі перебуває під вартою, обвинувачується у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей - він упродовж кількох років вчиняв сексуальне насильство над малолітньою підопічною, а також розпусні дії щодо інших неповнолітніх вихованок, зберігав дитячу порнографію.

"Обвинувачена мала організувати оцінку загроз життю та здоров’ю вихованців, ініціювати проведення засідання Комісії з питань захисту прав дитини, вилучити дітей та припинити існування дитячого будинку. Але не зробила жодних дій, щоб убезпечити дітей", - йдеться у повідомленні.

У 2022 році родина евакуювалася з Херсонщини – обвинувачена, яка мала забезпечити взаємодію з колегами іншого регіону та повідомити їх про кримінальне провадження щодо батька-вихователя, не зробила й цього.

Дітей було вилучено з небезпечного середовища та передано під нагляд фахівців.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.