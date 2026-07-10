12:30  10 липня
У Львові в дитячій лікарні "зникли" понад півмільйона
10:59  10 липня
На Закарпатті 10-місячна дитина отруїлася щурячою отрутою
09:56  10 липня
"Прильоти по Києву – це прекрасно": у Хмельницькому викрили ймовірного агента РФ
UA | RU
UA | RU
10 липня 2026, 16:45

Знала про ґвалтування та мовчала: на Херсонщині судитимуть посадовицю, яка прикривала злочинця

10 липня 2026, 16:45
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура Херсонської області
Читайте также
на русском языке

На Херсонщині судитимуть начальницю районної служби у справах дітей, яку обвинувачують у службовій недбалості через багаторічне ігнорування фактів сексуального насильства над вихованками дитячого будинку сімейного типу

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Ювенальні прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальниці служби у справах дітей одного з районів області за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що один з обов’язків посадовиці – контроль за умовами проживання, безпекою дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу. Втім, жінка роками не реагувала на ситуацію в одній з таких родин, де батька-вихователя підозрювали у вчиненні тяжких злочинів відносно підопічних.

Чоловік, який наразі перебуває під вартою, обвинувачується у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей - він упродовж кількох років вчиняв сексуальне насильство над малолітньою підопічною, а також розпусні дії щодо інших неповнолітніх вихованок, зберігав дитячу порнографію.

"Обвинувачена мала організувати оцінку загроз життю та здоров’ю вихованців, ініціювати проведення засідання Комісії з питань захисту прав дитини, вилучити дітей та припинити існування дитячого будинку. Але не зробила жодних дій, щоб убезпечити дітей", - йдеться у повідомленні.

У 2022 році родина евакуювалася з Херсонщини – обвинувачена, яка мала забезпечити взаємодію з колегами іншого регіону та повідомити їх про кримінальне провадження щодо батька-вихователя, не зробила й цього.

Дітей було вилучено з небезпечного середовища та передано під нагляд фахівців.

Нагадаємо, що до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область згвалтування діти
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Зґвалтування 17-річної дівчини на Херсонщині: повідомили про підозру російському окупанту
10 липня 2026, 18:36
Смертельна ДТП на АЗС у Києві: суд виніс вирок водію, внаслідок дій якого загинув його 17-річний брат
10 липня 2026, 17:58
"Білі Янголи" під вогнем: росіяни атакували евакуаційну групу під час порятунку людей на Донеччині
10 липня 2026, 17:39
Операція "Мідас": директор з безпеки Енергоатому отримав підозру
10 липня 2026, 17:30
На Рівненщині мотоцикліст зазнав тяжких травм у ДТП з Hyundai
10 липня 2026, 17:22
Наркотики та підкуп наглядача: на Рівненщині викрили схему збуту "товару" у колонії
10 липня 2026, 16:59
Скандал у полку "Скеля": ДБР повідомило про підозру військовому, який знущався з побратимів
10 липня 2026, 16:35
"Бізнес" на 2 мільйони на місяць: на Сумщині ліквідували масштабне наркоугруповання
10 липня 2026, 16:32
На Харківщині військові "рознесли" російські "ждуни"
10 липня 2026, 16:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Сергій Фурса
Всі блоги »