На Рівненщині мотоцикліст зазнав тяжких травм у ДТП з Hyundai
На Рівненщині 9 липня, близько 11:20 у селищі Соснове на вулиці Шевченка внаслідок зіткнення легковика та мотоцикла травмувався 64-річний чоловік
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Водійка автомобіля "Hyundai Santa Fe", 33-річна жителька села Великі Селища, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не переконалася у безпечності маневру, не надала переваги та допустила зіткнення з мотоциклом "Forte" під керуванням 64-річного односельчанина.
Унаслідок ДТП керманича двоколісного з переломом ноги, закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та рваними ранами медики госпіталізували.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху правоохоронці розочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 КК України.
Водійка легковика була твереза, у керманича двоколісного відібрані біологічні зразки.
Нагадаємо, що 9 липня близько 20:00 у селищі Цибулів Уманського району на Черкащині сталася дорожньо-транспортна пригода.