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10 липня 2026, 17:39

"Білі Янголи" під вогнем: росіяни атакували евакуаційну групу під час порятунку людей на Донеччині

10 липня 2026, 17:39
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Фото: Нацполіція
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Російські війська атакували FPV-дроном евакуаційну групу поліції "Білий Янгол" у Дружківці на Донеччині під час порятунку мирних жителів

Про це повідомила поліція Донецької області, передає RegioNews.

Унаслідок удару поранень зазнали троє поліцейських, а також маломобільний чоловік і його син, яких правоохоронці евакуйовували.

Попри повторну загрозу атаки, екіпаж зумів врятувати цивільних та вийти з-під вогню.

Нагадаємо, що у Донецькій області внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Їхні тіла рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку.

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