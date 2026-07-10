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10 липня 2026, 15:59

Священник РПЦ піде під суд за фінансування підрозділів РФ

10 липня 2026, 15:59
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Фото: прокуратура Кіровоградської області
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Правоохоронці заочно повідомили про підозру священнослужителю Російської православної церкви, якого підозрюють у матеріально-технічному забезпеченні російських військових, що беруть участь у війні проти України

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації, священнослужителю Курганської єпархії російської православної церкви у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

За даними слідства, з 2024 року підозрюваний забезпечував матеріально-технічну підтримку підрозділів збройних сил РФ, які беруть участь у війні проти України. Під виглядом волонтерської діяльності він організував збір коштів та закупівлю майна для російських військових.

Зокрема, окупанти отримували засоби радіоелектронної боротьби, мотоцикли, генератори, будівельні матеріали для облаштування фортифікацій, маскувальні сітки, засоби індивідуального захисту, одяг та інше спорядження.

Лише протягом перших 11 місяців 2025 року, за даними слідства, підозрюваний передав російським військовим понад 3 млн російських рублів та близько 25 тонн різноманітних вантажів. Отримувачами допомоги були підрозділи "Форштадт" (БАРС-6) та "Єрмак" (БАРС-15), які воюють проти Сил оборони України на Луганському напрямку.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру одному з керівних священнослужителів РПЦ. Він відповідальний за взаємодію з російськими військовими.

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