Росія входить у паливну кризу: п'ять тривожних сигналів

Паливна криза в Росії вже перестала бути локальною проблемою окремих регіонів. Це вже не просто черги на АЗС і не тимчасові перебої з постачанням. Це один із проявів системного виснаження російської економіки війною

Паливна криза в Росії вже перестала бути локальною проблемою окремих регіонів. Це вже не просто черги на АЗС і не тимчасові перебої з постачанням. Це один із проявів системного виснаження російської економіки війною

Пожежа на Ярославському НПЗ. Фото: The Moscow Times

Станом на 9 липня 2026 року можна виділити кілька важливих тенденцій.

Перша. Удари по російській нафтопереробній галузі дедалі більше мають накопичувальний ефект. Саратовський НПЗ після атаки українських безпілотників зупинив переробку нафти. Раніше аналогічні проблеми виникали й на інших великих підприємствах. Для росії це означає не лише втрату певних обсягів виробництва бензину чи дизельного пального. Це удар по логістиці, біржових поставках, регіональному забезпеченню та всій військовій економіці.

Друга. Дефіцит пального вже давно вийшов за межі окупованих територій або прикордонних регіонів. Проблеми фіксуються від Криму до Сибіру, а також на ключових транспортних маршрутах до Китаю. Там, де держава починає обговорювати QR-коди, систему "парних-непарних" днів для заправки, ліміти чи інші механізми ручного розподілу пального, ринок фактично припиняє нормально функціонувати. Його замінює кризове адміністративне управління.

Третя. Паливна криза вже завдає удару не лише по автомобілістах. Вона дедалі сильніше впливає на вантажні перевезення, туризм, торгівлю, імпорт і регіональний бізнес. Доставка вантажів із Китаю до росії дорожчає та займає більше часу. На Байкалі туристичний бізнес уже повідомляє про скасування бронювань. В окупованому Криму окупаційна влада змушена обіцяти бізнесу пільги, відстрочки платежів і зниження орендних ставок, намагаючись компенсувати наслідки дефіциту пального.

Четверта. Казахстан суттєво посилив контроль на кордоні з росією, щоб запобігти незаконному вивезенню пального. Це дуже показовий сигнал. Держава, яка роками позиціонувала себе як "енергетична наддержава", дедалі більше змушена покладатися на імпорт або намагатися компенсувати дефіцит за рахунок сусідніх країн.

П'ята. Усе це відбувається на тлі погіршення фінансового стану держави. Дефіцит федерального бюджету рф за перше півріччя 2026 року перевищив 5,7 трлн рублів. Це означає, що кремль змушений одночасно фінансувати війну, компенсувати економічні втрати, підтримувати регіони, дотувати окремі галузі та намагатися зберігати соціальну стабільність.

Головний висновок очевидний.

Українська стратегія ударів по паливно-енергетичній інфраструктурі противника розрахована не на миттєвий ефект, а на системне виснаження. Зупинка одного НПЗ – це тактичний успіх. Зупинка кількох підприємств, порушення логістики, зростання дефіциту, подорожчання перевезень, запровадження адміністративних обмежень і одночасне збільшення навантаження на федеральний бюджет – це вже стратегічний результат.

росія не впаде за один день. Але вона дедалі частіше змушена латати не лише фронт, а й власну економіку, логістику та систему державного управління.

Саме це сьогодні є одним із найкращих індикаторів реальної ціни війни для кремля. І, схоже, цей рахунок лише починає зростати.