На Черкащині внаслідок ДТП травмувався 16-річний водій мотоцикла
9 липня близько 20:00 у селищі Цибулів Уманського району на Черкащині сталася дорожньо-транспортна пригода
Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.
Попередньо, 27-річний водій автомобіля ВАЗ не надав дорогу мотоциклісту Viper, яким керував 16-річний хлопець. Унаслідок зіткнення підліток отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 8 липня близько 12:00 поблизу села Дубіївка Черкаського району сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої загинув 41-річний чоловік, ще двоє чоловіків, 32 та 39 років, отримали тілесні ушкодження.
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