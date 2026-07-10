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10 липня 2026, 10:59

На Закарпатті 10-місячна дитина отруїлася щурячою отрутою

10 липня 2026, 10:59
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Хустському районі Закарпаття 10-місячна дитина отруїлася щурячою отрутою, малюка госпіталізували до лікарні

Про це повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, малюк міг контактувати із засобом від гризунів під час перебування вдома. Бригада екстреної медичної допомоги надала необхідну допомогу та доставила дитину до Хустської лікарні.

На момент транспортування стан немовляти оцінювали як стабільний та задовільний.

Про випадок повідомили правоохоронців.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті двоє дітей отруїлися алкоголем. Перший випадок стався у Виноградівському районі. Медики отримали повідомлення про 12-річного хлопця, якого виявили поблизу річки без свідомості. Другий інцидент стався в Ужгороді. Медиків викликали до 14-річного підлітка.

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