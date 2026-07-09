13:30  09 липня
На Київщині жінка загинула під колесами потяга
11:49  09 липня
Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні
10:44  09 липня
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинув підліток, дев'ятеро людей у лікарні
UA | RU
UA | RU
09 липня 2026, 20:25

На Дніпропетровщині шахрай спустошував картки військових

09 липня 2026, 20:25
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У 2023 році чоловік разом зі спільником, який перебував на тимчасово окупованій території та відбував покарання, організували схему. Вони дзвонили людям та представлялись співробітниками банку, а потім під приводом проведення перевірки отримував конфіденційні дані їхніх платіжних карток.

Зловмисники прив'язували банківські картки потерпілих до сервісу безконтактної оплати на своїх телефоназх та отримували доступ до чужих рахунків. Відомо, що серед їхніх потерпілих були й військовослужбовці. Загалом аферисти завдали збитків на майже 600 тисяч гривень.

Організатор схеми виїхав з України, переховувався від слідства. Проте його вдалося повернути в країну завдяки процедурі екстрадиції, і тепер найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, що раніше у Києві викрили двох аферистів. Вони привласнили квартиру чоловіка на майже 5 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист військові прокуратура
На Полтавщині псевдо-співробітниця СБУ збирала з людей гроші
09 липня 2026, 19:35
У Києві блогер отримав підозру: "розвів" людей на 2,5 мільйона
09 липня 2026, 12:30
Всі новини »
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Ворог атакував житлові багатоповерхівки у Сумах: є поранений
09 липня 2026, 20:30
У Львові син медсестри військового госпіталя передавав дані росіянам
09 липня 2026, 20:10
Ворог цілеспрямовано полює на рятувальників: деталі обстрілу ДСНС на Донеччині
09 липня 2026, 19:59
Кривавий день у Херсоні: окупанти масово атакували місто дронами, є загиблі та десятки поранених
09 липня 2026, 19:47
На Полтавщині псевдо-співробітниця СБУ збирала з людей гроші
09 липня 2026, 19:35
Харківщина під вогнем: ворог поцілив у машину з немовлям
09 липня 2026, 19:33
Росіяни атакували дроном АЗС у Запоріжжі: є загиблий
09 липня 2026, 18:59
В Івано-Франківську жінка понівечила портрет загиблого воїна: поліція відкрила провадження
09 липня 2026, 18:46
Прикордонники на Північно-Слобожанському напрямку накрили росіян вогнем
09 липня 2026, 18:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Павло Казарін
Севгіль Мусаєва
Всі блоги »