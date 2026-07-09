На Дніпропетровщині шахрай спустошував картки військових

Фото: прокуратура

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У 2023 році чоловік разом зі спільником, який перебував на тимчасово окупованій території та відбував покарання, організували схему. Вони дзвонили людям та представлялись співробітниками банку, а потім під приводом проведення перевірки отримував конфіденційні дані їхніх платіжних карток.

Зловмисники прив'язували банківські картки потерпілих до сервісу безконтактної оплати на своїх телефоназх та отримували доступ до чужих рахунків. Відомо, що серед їхніх потерпілих були й військовослужбовці. Загалом аферисти завдали збитків на майже 600 тисяч гривень.

Організатор схеми виїхав з України, переховувався від слідства. Проте його вдалося повернути в країну завдяки процедурі екстрадиції, і тепер найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, що раніше у Києві викрили двох аферистів. Вони привласнили квартиру чоловіка на майже 5 мільйонів гривень.