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10 липня 2026, 16:59

Наркотики та підкуп наглядача: на Рівненщині викрили схему збуту "товару" у колонії

10 липня 2026, 16:59
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Фото: поліція Рівненщини
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На Рівненщині судитимуть засудженого за вбивство, який, відбуваючи покарання, організував канал постачання наркотиків до виправної колонії та підкупив працівника установи для їхнього збуту серед ув'язнених

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

45-річний житель Вараського району, відбуваючи покарання за вбивство, на шлях виправлення не став та вчинив нове правопорушення.

Поліцейські встановили, що засуджений з метою заробітку організував канал постачання наркотиків до виправної колонії, а також їх збут серед засуджених.

Для реалізації злочинного задуму фігурант за грошову винагороду залучив працівника установи виконання покарань та осіб, які перебували на волі. Останні надсилали через пошту продукти харчування і побутові речі, серед яких приховували канабіс, канабіноїд та мобільні телефони

Наглядач, перебуваючи під контролем правоохоронців, доставляв посилки на територію виправної колонії та передавав рецидивісту

24 квітня цьогоріч, задокументувавши 3 факти збуту, поліцейські припинили незаконну діяльність каналу

Рецидивісту повідомили про підозру, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що поліція спільно зі Службою безпеки України викрила та ліквідувала міжрегіональне організоване наркоугруповання, яке збувало психотропні речовини та наркотики через Telegram-канали, "закладки" і поштові відправлення по всій Україні.

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