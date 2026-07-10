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10 липня 2026, 09:56

"Прильоти по Києву – це прекрасно": у Хмельницькому викрили ймовірного агента РФ

10 липня 2026, 09:56
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Фото: Прокуратура України
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У Хмельницькому правоохоронці затримали 22-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у липні 2025 року чоловік у листуванні з представником спецслужб РФ повідомив про об’єкти в місті, які, на його думку, могли бути цілями для ударів безпілотниками. Він передав детальну інформацію та перелік локацій.

"Прильоти по Києву – це прекрасно, але про Хмельницький взагалі забули", – писав він представнику держави-агресора.

Під час спілкування з іншим представником ворожої спецслужби підозрюваний отримав завдання відзвітувати про наслідки атаки по Хмельницькому 1 квітня.

За виконану роботу, як стверджує слідство, він отримав 300 доларів США на криптогаманець.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила та затримала в Одесі російського агента, який на замовлення ФСБ збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в регіоні.

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