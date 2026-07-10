Львівський вибух: не бунт проти війська, а протест проти свавілля

8 липня у Львові трапився справжній бунт проти ТЦК. Це вже не якийсь окремий інцидент, а юридичною мовою масове заворушення

8 липня у Львові трапився справжній бунт проти ТЦК. Це вже не якийсь окремий інцидент, а юридичною мовою масове заворушення

Фото: Суспільне Львів

Звичайно можна вмикнути на повну репресивну машину і жорстко покарати усіх "бунтівників", яких вдалося ідентифікувати. Можна навіть без суда і слідства мобілізувати їх до "Скелі".

Але, боюся, що це дасть зворотний результат. Бо проблема несправедливої та свавільної мобілізації реальна, а не висмоктана з пальця. Це обʼєктивний виклик владі – неспроможності влади розвʼязати одну з основних проблем, яка постала перед нею не сьогодні і не вчора, а не російське ІПСО.

Вже вчора мобілізацію та службу треба було повертати в русло закону та справедливості. Бо вона давно стала податком на бідність і гідність. Немобілізованих гідних (чесних) майже не залишилось. Бідних, але відносно здорових також вигрібли. Залишився здебільшого відвертий маргінес.

А з "вовками жити – по-вовчі вити". Зазнавши фіаско в організації мобілізації на принципах законності та справедливості, ТЦК перетворилися на символи корупції, свавілля та репресій.

Чи треба поповнювати військо новобранцями? Безумовно! Питання лише в способах досягнення цієї безумовно легітимної мети.

Доки від війська можна буде відкупитися чи "закосити", доки замість "заходів з оповіщення" працівника ТЦК займатимуться відловом рандомних людей, яких їм вдалось вполювати, доки для ВЛК всі "бусифіковані" будуть здорові та придатні до служби, доки по містах ходитимуть сотні здорових, накачаних чоловіків, а доходяги штурмуватимуть посадки, доки командири не усвідомлять, що саме люди – їхній найцінніший актив і ставитимуться до них, як до співгромадян, а не як до кріпаків, – доти мобілізація вибухатиме. І вибухатиме щоразу гучніше.

Бо проблема не в примусовій мобілізації як такій. Без неї вже давно не було б України. Проблема в свавіллі та беззаконні, яке чинять люди формі (а часом і без форми), що полюють на інших людей, в лікарях ВЛК, які впритул не бачать хвороб своїх співгромадян, в командирах, які принижують гідність своїх підлеглих, в системі, яка так і не навчилася ефективно використовувати обмежений людський ресурс.

Тому можна нарешті почати лікувати задавнену хворобу, а можна зайнятися "купируванням" симптомів. Росія завжди йшла другим шляхом.

Цікаво, як в цьому випадку поведеться українська влада?

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