Дизель рухнув у ціні: як змінились цінники на АЗС
В Україні на тлі ситуації на Близькому Сході продовжують регулярно змінюватись ціни на пальне. Стало відомо, як на цей раз змінилась вартість бензину
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 7 липня в Україні середні ціни на АЗС такі:
- бензин А-95 преміум – 78,72 гривні за літр;
- бензин А-95 – 74,57 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,51 гривні за літр;
- дизпальне – 75,92 гривні за літр;
- автогаз – 40,10 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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