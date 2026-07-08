МОК скасував обмеження для Росії у спорті: у Києві заявили про "тривожний сигнал"

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з жовтня 2023 року

Про це йдеться на сайті організації, передає RegioNews.

У МОК пояснили, що таке рішення ухвалили після того, як ОКР виключив зі свого складу регіональні спортивні організації з тимчасово окупованих територій України та письмово підтвердив, що не здійснюватиме там жодної діяльності.

Водночас у комітеті заявили, що й надалі стежитимуть за діями ОКР і залишають за собою право повторно запровадити санкції, якщо ситуація зміниться.

Також МОК рекомендував скасувати всі обмеження щодо російських спортсменів, які діяли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тепер кожна міжнародна спортивна федерація самостійно ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян до змагань під їхньою національною символікою.

Водночас повернення російських спортсменів до міжнародних змагань не буде автоматичним. Вони мають пройти незалежний антидопінговий контроль відповідно до вимог МОК, міжнародних федерацій та Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Рішення МОК розкритикували в Україні. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний та міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявили, що скасування рекомендацій щодо обмеження участі спортсменів із Росії є "тривожним сигналом" для всієї міжнародної спортивної спільноти.

У спільній заяві посадовці наголосили, що олімпійський рух має ґрунтуватися на цінностях миру, поваги до людської гідності та відповідальності.

"Під цим прапором триває неспровокована війна, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята", – йдеться у заяві.

Українські посадовці закликали міжнародні спортивні федерації пам’ятати, що спорт має залишатися вірним своїм фундаментальним цінностям – повазі до людського життя, свободи, справедливості та миру.

Як відомо, російським спортсменам заборонили виступати на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Уже 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в "нейтральному" статусі.