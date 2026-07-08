00:55  08 липня
Блогер Богдан Шелудяк опинився під крапленицею: він пояснив чому
00:35  08 липня
Співак LAUD шокував видом з його балкона після обстрілу
23:35  07 липня
Дизель рухнув у ціні: як змінились цінники на АЗС
UA | RU
UA | RU
08 липня 2026, 07:54

МОК скасував обмеження для Росії у спорті: у Києві заявили про "тривожний сигнал"

08 липня 2026, 07:54
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово скасував дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з жовтня 2023 року

Про це йдеться на сайті організації, передає RegioNews.

У МОК пояснили, що таке рішення ухвалили після того, як ОКР виключив зі свого складу регіональні спортивні організації з тимчасово окупованих територій України та письмово підтвердив, що не здійснюватиме там жодної діяльності.

Водночас у комітеті заявили, що й надалі стежитимуть за діями ОКР і залишають за собою право повторно запровадити санкції, якщо ситуація зміниться.

Також МОК рекомендував скасувати всі обмеження щодо російських спортсменів, які діяли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тепер кожна міжнародна спортивна федерація самостійно ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян до змагань під їхньою національною символікою.

Водночас повернення російських спортсменів до міжнародних змагань не буде автоматичним. Вони мають пройти незалежний антидопінговий контроль відповідно до вимог МОК, міжнародних федерацій та Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Рішення МОК розкритикували в Україні. Міністр молоді та спорту Матвій Бідний та міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявили, що скасування рекомендацій щодо обмеження участі спортсменів із Росії є "тривожним сигналом" для всієї міжнародної спортивної спільноти.

У спільній заяві посадовці наголосили, що олімпійський рух має ґрунтуватися на цінностях миру, поваги до людської гідності та відповідальності.

"Під цим прапором триває неспровокована війна, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята", – йдеться у заяві.

Українські посадовці закликали міжнародні спортивні федерації пам’ятати, що спорт має залишатися вірним своїм фундаментальним цінностям – повазі до людського життя, свободи, справедливості та миру.

Як відомо, російським спортсменам заборонили виступати на міжнародних змаганнях у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Уже 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в "нейтральному" статусі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна МОК спортсмени Дозвіл змагання
"Ворог буде бити саме по заходу": мер Франківська попередив про необхідність посилювати ППО
07 липня 2026, 22:45
"Він хоче покласти цьому край": Трамп заявив, що Путін прагне завершити війну
07 липня 2026, 10:25
Україна не має ракет для збиття балістики - радник голови Міноборони
06 липня 2026, 22:05
Всі новини »
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
В Україні викрили наркомережу: одна локація приносила 80 млн грн на місяць
08 липня 2026, 09:40
Російський удар по Києву: під час гасіння пожежі знайшли тіло загиблої жінки
08 липня 2026, 09:11
1260 окупантів і 2074 БпЛА: Генштаб оновив втрати російської армії
08 липня 2026, 09:05
РФ запустила по Україні 169 дронів і балістичні ракети: є влучання
08 липня 2026, 08:44
Росія атакувала маршрутку в Херсоні: загинула 72-річна жінка, шестеро людей поранені
08 липня 2026, 08:28
Шестеро постраждалих через атаки РФ на Сумщину: серед них 13-річна дівчина
08 липня 2026, 08:15
Росія атакувала Запоріжжя КАБами: троє поранених, понад 15 тисяч абонентів без світла
08 липня 2026, 07:39
Нічна атака на Харків: пошкоджено близько 20 будинків, постраждали четверо людей
08 липня 2026, 07:21
Росія завдала ракетного удару по Києву: двоє постраждалих, спалахнули пожежі
08 липня 2026, 07:02
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Севгіль Мусаєва
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Всі блоги »