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07 липня 2026, 10:25

"Він хоче покласти цьому край": Трамп заявив, що Путін хоче завершити війну

07 липня 2026, 10:25
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Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, російський лідер Володимир Путін прагне завершити війну проти України

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами 6 липня, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання, чи відчуває Путін тиск після розмови з Трампом 4 липня, американський президент заявив, що вважає, що російський очыльник перебуває під тиском.

"Я думаю, він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори. Побачимо, чи вдасться нам це зробити. Це жахлива ситуація", – сказав Трамп.

Також президент США заявив, що завершення війни в Україні, за його оцінкою, "ближче, ніж будь-хто собі уявляє".

За словами Трампа, він планує обговорити питання завершення війни з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Туреччині.

Нагадаємо, раніше Зеленський публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

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