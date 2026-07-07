"Він хоче покласти цьому край": Трамп заявив, що Путін хоче завершити війну
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, російський лідер Володимир Путін прагне завершити війну проти України
Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами 6 липня, передає RegioNews.
Відповідаючи на запитання, чи відчуває Путін тиск після розмови з Трампом 4 липня, американський президент заявив, що вважає, що російський очыльник перебуває під тиском.
"Я думаю, він дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори. Побачимо, чи вдасться нам це зробити. Це жахлива ситуація", – сказав Трамп.
Також президент США заявив, що завершення війни в Україні, за його оцінкою, "ближче, ніж будь-хто собі уявляє".
За словами Трампа, він планує обговорити питання завершення війни з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Туреччині.
Нагадаємо, раніше Зеленський публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.
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