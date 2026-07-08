РФ запустила по Україні 169 дронів і балістичні ракети: є влучання

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 8 липня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, із 18:00 7 липня противник атакував двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із акваторії Чорного моря, п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, а також 169 ударними БпЛА типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія".

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона знищила або придушила 139 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 на чотирьох локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях. Також є падіння уламків збитих дронів у семи місцях.

Нагадаємо, в ніч на 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки виникли пожежі у Святошинському та Деснянському районах міста. Відомо про двох постраждалих.