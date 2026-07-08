Росія атакувала Запоріжжя КАБами: троє поранених, понад 15 тисяч абонентів без світла

Фото: Запорізька ОВА

Російські війська під ранок 8 липня завдали удару керованими авіабомбами (КАБ) по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей, зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, одна з керованих авіабомб влучила по території підприємства харчової промисловості. Унаслідок удару зруйновано виробниче приміщення, постраждав 43-річний працівник. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Ще один КАБ влучив по території гаражного кооперативу. Внаслідок удару зруйновано та пошкоджено будівлі, поранення дістали 76-річні чоловік і жінка. Вони самостійно звернулися до медиків.

Також через російську атаку без електропостачання залишилися 15 342 абоненти, з яких 14 574 – побутові споживачі та 768 – юридичні.

Аварійні служби працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Нагадаємо, в ніч на 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки виникли пожежі у Святошинському та Деснянському районах міста. Відомо про двох постраждалих.