Нічна атака на Харків: пошкоджено близько 20 будинків, постраждали четверо людей
Унаслідок нічного ворожого удару по Немишлянському району Харкова постраждали четверо жінок віком 47, 52, 69 та 79 років
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, всі вони зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали постраждалим необхідну допомогу.
Також внаслідок атаки пошкоджено близько 20 приватних будинків, храм і п'ять автомобілів.
На місці влучання працювали рятувальники та інші екстрені служби.
Нагадаємо, в ніч на 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки виникли пожежі у Святошинському та Деснянському районах міста. Відомо про двох постраждалих.
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