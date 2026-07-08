Росія атакувала маршрутку в Херсоні: загинула 72-річна жінка, шестеро людей поранені

Фото: Херсонська МВА

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару загинула 72-річна мешканка міста, ще шестеро людей отримали поранення.

За попередньою інформацією, ворожий дрон атакував маршрутне таксі близько 7:00.

Серед постраждалих – 49-річний чоловік, якого у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.

Також поранення отримали ще п’ятеро людей: 40-річна жінка та чоловіки віком 46, 55 і 57 років, а також 47-річна жінка. Попередньо, у постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, контузії та черепно-мозкові травми.

Водій автобуса дістав контузію. Сам транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по автівці з цивільними. За даними ООН, через атаки РФ кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. Так, 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року задокументовано загибель 1272 цивільних осіб і поранення 6871 людини.